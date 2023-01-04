صدق أو لا تصدق.. طيور متجمدة تعود للحياة بعد عاصفة القرن الثلجية بأمريكا.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، طيور مجمدة تعود للحياة بعد عاصفة القرن الثلجية.

ووفقا للتقرير، هناك مشاهد لطيور النورس وهي متجمدة، ولكنها على قيد الحياة، حيث عثر رجل وزوجته عليها حين خرجا بعد العاصفة، التي ضربت مدينة بوفالو فى ولاية نيويورك.

وأخذ الزوجين أول نورس فى صندوق إلى منزلهما جناحاه كانا تجمدا، ولكن حين شعر بالدفء عاد للطيران مرة أخري، حيث قال أحد الزوجين: "ما أن طار الأول خارج الصندوق حتي أعطانا حافزا للعودة عندما كان معظم الناس يقولون أنها قضية خاسرة وليس لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة".