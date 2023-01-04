قافلة تعليمية للصفين الأول والثانى الثانوى بالوادي الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن انطلاق فعاليات القافلة التعليمية المنظمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمشاركة مجموعة من الخبراء وذوي الكفاءة المهنية، بمدرسة «الخارجة الثانوية بنين» لمراجعة المنهج الدراسي للفصل الدراسي الأول، بهدف تحقيق أكبر استفادة للطلاب من خلال التدريب على الأسئلة والإجابات..

جاء ذلك برعاية وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتقديم سبل الدعم العلمي للطلاب والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومتابعة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وأشار الدكتور جمال إلى مواصلة العمل بالقافلة حتى الخميس 12 يناير، تمام الواحدة ظهرًا بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة، موجهًا الطلاب بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج والتدريب على الأسئلة والإجابات حرصًا على مصلحتهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.