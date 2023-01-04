وزير الشئون النيابية : تسليم سندات التعويض العيني وصرف النقدي لمتضرري النوبة

استعرض المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية ــ اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023 خلال اجتماع مجلس الوزراء عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة؛ وقرر أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فقد صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنه 2019 بتاريخ 14 فبراير 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية، وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الجهات والهيئات المعنية، وقد وضعت اللجنة القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقامة عليها مساكن، والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.

وأضاف فؤاد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن اللجنة عملت على تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم.

موضحًا أن اللجنة سبق لها فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، وأعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2021، وقد تقدم خلال هاتيْن المرحلتيْن عدد (7136) مستحقًا للتعويض بطلب تحديد الرغبة، من إجمالي عدد (11500) مستحقًا، وتم صرف التعويضات العينية والنقدية لعدد (3591) مستحقًا، من إجمالي عدد (4144) مستحقًا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن الأولى والثانية واستوفوا مستنداتهم.

كما قامت اللجنة بتلقي المستندات من المستحقين للتعويض المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم، وقد استوفى عدد (467) مستحقًا لمستنداتهم من إجمالي عدد (2992) تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن الأولى والثانية وجرى تعليق صرف التعويض لهم لحين استيفاء مستنداتهم.

وختم الوزير/ علاء الدين فؤاد مؤكدًا أن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف تعويض أهالي النوبة إنما يؤكد على جدية الدولة في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وأن هذه الإجراءات تتخذ في ظل متابعة لحظية من دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالي النوبة.

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية والنقدية للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن استوفوا مستنداتهم من الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة.

وبموجب هذا القرار سيتم تمليك عدد (84) مستحقًا للتعويض للأراضي المقامة عليها مساكنهم، كل بحسب مساحة الأرض المقام عليها مسكنه، وسيتم تمليك عدد (8) مستحقًا للتعويض وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وفقًا لرغباتهم، فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها (27،900،000 جنيهًا) فقط سبعة وعشرين مليون وتسعمائة ألف جنيهًا لعدد (124) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضهم نقدًا بدلُا من الحصول على وحدات سكنية بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق.

وبموجب هذا القرار أيضًا سيتم تمليك عدد (107) مستحقًا لمساحات من الأراضي القابلة للزراعة مماثلة للمساحات التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان لفدان لمن كان يملك دون الفدان، وذلك بمنطقة خور قندي بمحافظة أسوان بمساحة إجماليها (108) فدان تقريبًا، وتمليك عدد (11) مستحقًا للتعويض لمساحات أخرى من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقة وادي الأمل بمحافظة أسوان بإجمالي مساحة (12) فدان تقريبًا. فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها (5،740،191 جنيهًا) فقط خمسة مليون وسبعمائة وأربعين ألفًا ومائة وواحد وتسعين جنيهًا، لعدد (144) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضًا نقديًا بدلًا من الأراضي الزراعية.