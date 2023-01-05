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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. الكشف على 1819 مواطنا بدمياط

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التى إنطلقت أمس الأربعاء ، واستمرت حتى اليوم، بقرية السلام بمركز الزرقا ،  وذلك فى مستهل خطة هذا العام.

 

حيث يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.

 

فيما وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن تلك القافلة ، تردد عليها ١٨١٩مواطن، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل ٢٤حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٢ حالة ، هذا إلى جانب إجراء ٦٦٣تحليل معملى و فحص ٢٣حالة بالأشعة و ٥٠حالة أخرى بالسونار.

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دمياط وزير الصحة مستشفيات الأدوية حياة كريمة المبادرة الرئاسية

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