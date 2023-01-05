89 محضرا تموينيا بدمياط وتوريد 42 طن أرز

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على تكثيف الرقابة التموينية على كافة الأنشطة التموينية بالأسواق والمحلات العامه لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وحماية المستهلك من التدليس والغش التجاري فى الأوزان والمواصفات .

وفي نفس السياق، قامت المديرية بعدد 6حملات تموينيه بنطاق منطقة عزبة اللحم وعزب النهضه والبصارطه التابعه لمركز دمياط وعلى محطات تعبئة إسطوانات الغاز أسفرت عن ضبط مخالفة نقص وزن أسطوانات الغاز التجارية بمحطة التعبئة بدمياط الجديده بمتوسط عجز 1.8كجم تحرر عنها المحضر رقم 36جنح دمياط الجديده مع عدد 89محضر جنح مركز دمياط بيانها( 52محضر عدم إعلان عن الاسعار بالمحلات العامه+2مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن+1مخبز طباقى بدون ترخيص+2بيع بأزيد عن السعر الرسمى للأرز والسكر+1مندوب غاز متجول بدون تصريح معتمد +4 عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل+8 تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها+20محضر عدم حمل شهاده صحيه ومخالفة الاشتراطات الواجب توافرها ) .

كما قامت المديرية بضخ كمية قدرها 42 طن من الأرز الأبيض المعبأ 1كجم بمدينة دمياط وكفر البطيخ ودقهلة والسرو والزرقا على مدار يومين .