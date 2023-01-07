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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

250 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال  الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.9%، والعرب على 8.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 250.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 121.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"  بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة، أول أسبوع في عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة.

سجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.38% ليغلق عند مستوى 4368.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3599.76 نقطة.

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