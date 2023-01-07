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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس شتوية.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

حرصت خيرية زوجة خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت زوجة خالد سليم في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بالطو طويل يصل إلي حدود الركبة باللون الأسود ونسقت معها وشاح ملون مما زاد من جاذبيتها.

وانتعلت زوجة خالد سليم بوت طويل باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون،ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة خالد سليم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

 

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
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