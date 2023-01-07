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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خسيتي إزاي كده.. إنجي وجدان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

إنجي وجدان
إنجي وجدان

شاركت الفنانة إنجي وجدان متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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ظهرت إنجي وجدان في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون البني الفاتح و نسقت معه بليزر أخضر و حزام عريض حول الخصر باللون الأسود.


كشفت إطلالة إنجي وجدان عن فقدان وزنها وعلق إحدى المتابعين على صورتها قائلا:" خسيتي أزاي كدا"، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


انتعلت إنجي وجدان حذاء رياضي مسطح باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي زادت من أناقتها و منحتها إطلالة متكاملة.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إنجي وجدان على تسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.
 

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