خسيتي إزاي كده.. إنجي وجدان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

شاركت الفنانة إنجي وجدان متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.



ظهرت إنجي وجدان في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون البني الفاتح و نسقت معه بليزر أخضر و حزام عريض حول الخصر باللون الأسود.



كشفت إطلالة إنجي وجدان عن فقدان وزنها وعلق إحدى المتابعين على صورتها قائلا:" خسيتي أزاي كدا"، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



انتعلت إنجي وجدان حذاء رياضي مسطح باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي زادت من أناقتها و منحتها إطلالة متكاملة.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إنجي وجدان على تسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

