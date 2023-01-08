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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد صالح: محترفو الأهلي والزمالك دون المستوى

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق أن اللاعبين المحترفين في قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك دون المستوى، منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الأندية الأخرى تتعاقد مع لاعبين أجانب على أعلى مستوى وبأقل التكاليف .

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق على قناة TeN : " علامات استفهام كبيرة حول محترفو الأهلي و الزمالك الذي يتعاقد معهم مسئولو القطبين ، حيث ينفق مسئولو كلا الفريقين مبالغ طائلة في التعاقدات دون جدوى .


و تابع: " الأهلي و الزمالك تعاقدوا مع بعض المحترفين في المواسم الماضية ولم يقدم أي منهم الآداء المنتظر ، مثل الموزمبيقي لويس ميكيسوني و الجنوب افريقي بيرسي تاو ، و من قبلهم والتر بواليا و أليو بادچي وغيرهم ، والأمر ذاته في الزمالك ، فلم يقدم سامسون أكينيولا الأداء المنتظر هذا الموسم ، بالإضافة إلى رحيل المغربي زكريا الوردي ، وعدم جاهزية ابراهيما نداي ، 

واختتم نجم الزمالك السابق : الأندية الأخرى تبرم تعاقدات مميزة و بأقل التكاليف ، مثل تجربة النيچيري چون إيبوكا مع إنبي الموسم الماضي حيث انتقل إلى الفريق البترولي في صفقة انتقال حر و ظهر بشكل مميز حتى تعاقد معه سيراميكا كليوباترا ،، و كذلك إلياس الجلاصي في النادي المصري البورسعيدي وغيرهم من المحترفين المميزين في الدوري هذا الموسم ".

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