متحدث الزراعة: نراعي الهوية البصرية لحديقة الحيوان خلال تطويرها بشكل عالمي.. فيديو

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي ستضخ أموالا تصل إلى مليار جنيه في تطوير حديقة الحيوان، قائلا "سننفذ عملية تطوير، وملكية وزارة الزراعة خالصة لها، والأموال توفرها الهيئة القومية للإنتاج الحربي".

وأشار الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، إلى أن الأيادي التي ستنفذ عملية التطوير لحديقتي الحيوان والاورمان عمالة مصرية خالصة، وحتى الان لا يوجد مستثمرين.

وأوضح الدكتور محمد القرش، أن عملية التطوير توفر تمويله وزارة الانتاج الحربي وأيادي مصرية وفي شركاء بين جهتين هما الزراعة والهيئة العامة للانتاج الحربي، مؤكدا أنه سيتم مراعاة الهوية البصرية لحديقة الحيوان خلال تطويرها بشكل حضاري وعالمي، فضلا عن خطة لاستقدام حيوانات بعد عملية التطوير والاستفادة من العنصر البشري الموجود ورفع كفاءات.