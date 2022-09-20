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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تزيد من معدلات التنمية.. محمد القرش يكشف عن أهمية المشروعات الكبرى.. فيديو

الدكتور محمد القرش،
الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة،

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المشاريع الزراعية الكبرى التي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة، كان لها فضل كبير في توفير الأمن الغذائي لمصر.

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وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن مشروع الدلتا الجديدة سيوفر امتدادا عمرانيا وحضاريا كبيرا، وسيخفف من الضغط السكاني الموجود في منطقة الدلتا القديمة.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مشروع توشكى، ومشروع 500 ألف فدان بسيناء، سيزيد من معدلات التنمية بالدولة، وستوفر العديد من فرص العمل.

 

مشروعات توسيع الأراضى

وأشار محمد القرش إلى أن الجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى مشروعات توسيع الأراضى الزراعية ومنها الدلتا الجديدة ، تعمير ، سيناء ، توشكى الخير ، وتعظيم الاستفادة من 9.7 مليون فدان والوصول لأفضل إنتاجية والذى يتطلب جهدا كبيرا فى تطوير الرى ، أدوات الزراعة قامت بها فرق عمل ، باحثين للوصول لتعظيم الإنتاج.


 

وزارة الزراعة مصر الدولة المصرية محمد القرش الزراعة

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