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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال جماهيري كبير على سينما الشعب في العريش

توافد الشباب بالعريش
توافد الشباب بالعريش لحضور الافلام التي تعرفها سينما الشعب

 

شهدت سينما الشعب بقصر ثقافة العريش محافظة شمال سيناء،  التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد إقبال جماهيري  كبير  على السينما التي عادت لها  الحياة بعد توقف لأكثر من 12عاما .،في إطار الأنشط الثقافية والفنية المتنوعة،التي تقدمها الهيئة ، من خلال إقليم القناة وسيناء،  تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف  الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

 

تكثيف الأنشطة والمبادرات

 

 ومن جانبه..  صرح الكاتب محمد نبيل محمد،   رئيس هيئ قصور الثقاف باقليم القناة وسيناء، أن  افتتاح سينما الشعب في العريش يعد رساله للعالم أجمع أن سيناء الحبيبة آمنة ،  وان أذرع الهويه الثقافيه لمصر ممدوده للحفاظ علي الهويه المصرية مع الموروث السيناوي الثقافي وذلك من خلال قوافل الوديان داخل القري والتجمعات بمراكز محافظة شمال سيناء.

وقال ، أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الأنشطة والمبادرات التي تقدمها الهيئة من اكتشاف ودعم المواهب والوصول بقوافل الوديان لكل  مدن وقري شمال سيناء.

وتعرض  سينما الشعب  بقصر ثقافة العريش فيلم “شلبي” بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

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العريش سينما اقبال جماهيري ثقافة

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