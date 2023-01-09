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تخلص منها وأتصور سيلفي معها.. تفاصيل حادث الدقهلية|شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد”، أحمد زهران ، تغطية خاصة عن جريمة القتل البشعة في محافظة الدقهلية، التي تخلص فيها زوج من زوجته بقتلها وفصل رأسها عن جسدها أمام أطفاله.

شاهد الفيديو: 

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من أهالى قرية تيرة التابعة للمركز، بقيام زوج بقتل زوجته  بالقرية، وقيامه بالتقاط صور بجوار الجثه وإرسالها لأسرتها، وعندما حاولوا الامساك به هدد بقتل أولاده.

 انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الزوج يدعى “حمادة. ا”38 عاما، والزوجة تدعى زينب إبراهيم فرج ناصف، 26 عاما، وأن لديهما ثلاثة أبناء، ومتزوجان منذ 9 أعوام، وحدثت خلافات بينهما منذ عامين وانفصلا، إلا أنه قام نهاية الأسبوع الماضى بالصلح معها وإعادتها للمنزل، ثم قتلها والتقط صورا بجانب الجثة وأرسلها لأسرتها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، حيث قام بالإمساك بأبنائه فى شرفة المنزل مهددا بقتلهم فى حالة محاولة القبض عليه، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من الإمساك به وإنقاذ الأبناء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أحمد زهران محافظة الدقهلية أخبار الحوادث مديرية أمن الدقهلية المباحث الجنائية مركز شرطة نبروه

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