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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التحالف الوطني: توزيع كراتين مواد غذائية على 25 مليون مواطن

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

أكد مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنه هناك تنسيق بين أجهزة الدولة والتحالف الوطني من أجل توفير قاعدة بيانات مدققة عن الفئات الأكثر احتياجا واستحقاقا.

 

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وقال مصطفى زمزم حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :"  قواعد بيانات الفئات المستهدفة في التحالف الوطني دقيقة جدا وتحت رقابة أجهزة الدولة ".

 وأضاف مصطفى زمزم:" يتم توزيع كراتين مواد غذائية على ما يقرب من 25 مليون مواطن خلال شهر رمضان، وكراتين المواد الغذائية  تضم كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ".

 وتابع مصطفى زمزم:" مليون ونصف أسرة تستفيد من كراتين المواد الغذائية بشكل شهري ".

وأكمل مصطفى زمزم:"  كما يتم توفير وجبات غذائية لطلاب المدارس ويتم  إضافة كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل".

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