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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس اتحاد الجمعيات: نتمنى انضمام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

أكد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن العمل الأهلى أصبح لا غنى عنه وفى غاية الأهمية خاصة فى وقت الأزمات، مشيرا إلى أن مصر من أولى الدول التي بدأ العمل الأهلى بها فى عام 1823 بالجمعية العمومية بالإسكندرية.

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وأضاف "طلعت عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن التحالف الوطني يدعم الأسر الأكثر احتياجا وخفف الأعباء على الأسر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أنه أتمنى أن ينضم كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لرئاسة الجمهورية، نظرا لأهمية المبادرات التي نعمل عليها، مثل “العمل على انضمام 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى مبادرة ازرع”، للعمل على زراعة القمح".

التحالف الوطني الأسر الأكثر احتياجا العمل الأهلي برنامج آخر النهار طلعت عبد القوى التحالف الوطني للعمل الأهلي

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