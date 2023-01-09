عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحالف الوطنى: قدمنا قوافل كثيرة لخدمة المواطنين ونتبادل الأفكار بيننا

صدى البلد

 

قال أحمد موسى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى هو تكامل بين منظمات المجتمع المدنى وتبادل للمعلومات وتخطيط مشترك لتقديم الخدمات لكل القرى بكل محافظات الجمهورية.


وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، وبدأنا في عام 2022 التفكير في أن يكون هناك تجمع لجمعيات العمل الأهلى، وأن يحدث تجمع للجمعيات الأهلية مع بعضها في تحالف وهو التحالف الوطنى للعمل الأهلى.

وتابع عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى،: العمل انتقل من مجرد اجتماعات بين مسئولي منظمات المجتمع المدنى إلى مساحة العمل ، وأصبح هناك تبادل للمعلومات والأفكار وانتقلنا من مرحلة عدم اليقين إلى مرحلة اليقين وتم تدشين العديد من القوافل منها قوافل ستر وعافية وقوافل مركزية ووصلة خير 1 ووصلة خير 2 وشنط رمضان وأفكار كثيرة لخدمة المواطنين.

المجتمع المدني التحالف الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد موسى منظمات المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 130 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في سعر الجرام

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

بالقانون .. إعفاء المستأجر من دفع إيجار المسكن خلال هذه الفترة

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

انتهاء أزمة الحشيش.. أحمد فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

عاجل.. مفاجأت من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

ترشيحاتنا

رقم ضخم.. البنك الأهلي يعلن حصيلة شهادات الـ 25% حتى الآن |فيديو

يتنازل عن الدعوى القضائية.. مصطفى كامل ينهى أزمة محمد عبد السلام.. فيديو

50% فلوس قديمة.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الشهادات الجديدة| فيديو

السيسي يدعو المجتمع المدني لتكثيف العمل الخيري خلال العام.. إنجازات 8 سنوات

صنع في مكة.. منتجات سعودية خالصة لخدمة الحجاج |تفاصيل

شهادات الـ25% توجه ضربة قاضية لـ الدولار|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. علامات تظهر في الفم تشير للإصابة بالسرطان

الجلد الذهبي.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

هل تخاف من الصلع؟.. ابتعد عن هذه المشروبات

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

فيديو

الذهب بيرخص.. ماذا يحدث في الأسعار؟

تخلص منها وأتصور سيلفي معها.. تفاصيل حادث الدقهلية|شاهد

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

جنة الله في الأرض .. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ