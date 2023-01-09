التحالف الوطنى: قدمنا قوافل كثيرة لخدمة المواطنين ونتبادل الأفكار بيننا

قال أحمد موسى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى هو تكامل بين منظمات المجتمع المدنى وتبادل للمعلومات وتخطيط مشترك لتقديم الخدمات لكل القرى بكل محافظات الجمهورية.



وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، وبدأنا في عام 2022 التفكير في أن يكون هناك تجمع لجمعيات العمل الأهلى، وأن يحدث تجمع للجمعيات الأهلية مع بعضها في تحالف وهو التحالف الوطنى للعمل الأهلى.

وتابع عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى،: العمل انتقل من مجرد اجتماعات بين مسئولي منظمات المجتمع المدنى إلى مساحة العمل ، وأصبح هناك تبادل للمعلومات والأفكار وانتقلنا من مرحلة عدم اليقين إلى مرحلة اليقين وتم تدشين العديد من القوافل منها قوافل ستر وعافية وقوافل مركزية ووصلة خير 1 ووصلة خير 2 وشنط رمضان وأفكار كثيرة لخدمة المواطنين.