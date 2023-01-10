وحدة طب أسرة حاجر الرزيقات بحري تقدم 69 ألف خدمة بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر عن نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

حيث قدمت 69 ألف خدمة طبية قدمتها بوحدة طب أسرة حاجر الرزيقات بحري لـ 14360 منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، بواقع ما يقرب من 8600 أسرة، وذلك في العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية، وأبرزها خدمات "الفحص الشامل، طب الأسرة، الأسنان، تنظيم الأسرة، متابعة الحمل، خدمات المعمل، الإسعافات الأولية، الصيدلية".

ويعمل بوحدة صحة أسرة «حاجر الرزيقات» بالأقصر فريق طبي متميز، على مدار 12 ساعة يوميًا من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً.

و لحجز موعد للكشف بالوحدة أو بأي من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل من خلال الإتصال بمركز الإتصال الآلي للمنظومة (15344)، للحصول على الخدمة الطبية المتميزة.