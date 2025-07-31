رسالة وداع من ألسكندر لـ جماهير الأهلي السعودي

ودع اللاعب البرازيلي ألكسندر، نجم فريق الأهلي السعودي، جماهير فريقه، بكلمات مؤثرة، بعد انتهاء رحلته مع الراقي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن نادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه البرازيلي ألكسندر، بعد إتمام اللاعب اتفاقع مع أتلتيكو مينيرو، للانتقال إلى صفوفه بالموسم الجديد.

ونشر ألكسندر، صورته بقميص أهلي جدة وهو يحمل لقب دوري أبطال آسيا، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حرص أن يودع جماهير الراقي من خلالها.

وعلق على الصورة كاتبًا: "شكرًا للأهلي، وشكرًا لجميع الجماهير التي دعمتني وشجعتني خلال هذه الفترة التي قضيناها معًا".

وأضاف: “أتمنى لكم كل التوفيق، أنا ممتن جدًا لجميع اللحظات التي شاركناها، لحظات التعلم والفرح”.

وأتم: “هذا كان الحال مع لقب دوري أبطال آسيا، وهو لقب تاريخي للنادي ولنا جميعًا، سيبقى كل واحد منكم في قلبي دائمًا. شكرًا لكم”.



