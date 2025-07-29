من أجل موسم تاريخي.. الأهلي السعودي يفاوض 8 لاعبين

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الأهلي السعودي، عن خططها لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الشركة في بيان: “تؤكد شركة نادي الأهلي حرصها على استمرار العمل بما يواكب تطلعاتكم وإدراكنا التام للدور المحوري الذي تمثلونه في دعم مسيرة النادي”.

وأضاف البيان: “تعمل الشركة في الوقت الراهن على تنفيذ خطة فنية متكاملة للفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الرياضي القادم، إضافةً إلى تحضير جميع الأجهزة التي تحتاجها الفرق الرياضية من كافة الاستعدادات التي تضمن جاهزية الفريق في التعامل مع التحديات التي ستواجهه في منافسات الموسم، كما تعمل على تعزيز مركز الفريق بعدد من التعاقدات التي تتوافر معها ما بيين 6 إلى 8 المحليين والعالميين، بهدف رفع مستوى التنافسية وتلبية جميع المتطلبات وفقاً لرؤية الجهاز الفني”.

وتابع البيان: “تشير الشركة إلى أن المفاوضات تسير حالياً بشكل منظّم مع التزامها الكامل بالحفاظ على سرية المفاوضات وضمان فعالية المجهودات القائمة على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسمياً فور اكتمال الإجراءات، وفي الوقت الذي يخدم مصلحة الفريق”.

وختم: “تجدد شركة نادي الأهلي التزامها التام في العمل الجاد لتحقيق موسم مميز في تاريخ النادي، وتؤكد أن جميع الجهود تصب حالياً نحو بداية قوية واستعداد شامل لفريقه بمختلف طاقاته، متمنيةً أن تقدم فرصاً جديدة، وستتحمل الأيام القادمة أصداء المجهودات التي بذلت”.