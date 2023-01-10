عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة في الودائع النقدية بالإمارات.. وارتفاع الأصول الأجنبية

صدى البلد

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 623.5 مليار درهم في أكتوبرالماضي، مقابل 577.4 مليار درهم في أكتوبر 2021.

وجاء نمو الودائع النقدية بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 46.1 مليار درهم.

الودائع شبه النقدية
وأشار المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات، إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 906.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 9.63%، مقابل 826.7 مليار درهم في أكتوبر 2021، بارتفاع يوازي 79.6 مليار درهم.

"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق.

الودائع الحكومية
وحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 429.4 مليار درهم في أكتوبرالماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 33.6% مقابل 321.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 108.1 مليار درهم.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 115.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.8% مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وتوزع النقد المصدر بواقع 16.1 مليار درهم للنقد بالبنوك و99.6 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أكتوبر الماضي.

القاعدة النقدية
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 3% لتصل إلى 468.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 455.1 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 13.7 مليار درهم.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 156.9 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، و74.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و115.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و121.6 مليار درهم حساب الاحتياطي.

الأصول الأجنبية للمصرف المركزي
ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس شهري بنسبة 0.41% إلى 426.03 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 424.3 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 1.73 مليار درهم.

وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 2.2% لتبلغ 246.42 مليار دهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 241.14 مليار درهم في سبتمبر 2022.

ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، إلى 121.49 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 1.44% مقابل 119.76 مليار درهم في سبتمبر 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 58.12 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 8.3%، لكنها زادت على أساس سنوي بنسبة 22.7% مقابل 47.36 مليار درهم في أكتوبر 2021.

ثروات العالم بمكان واحد| مركز مالي بمدينة عربية يضم أصولاً بـ450 مليار دولار

اقتصاد الإمارات| جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق تطبيقه الذكي

مصرف الإمارات المركزي الودائع النقدية الامارات الودائع شبه النقدية الودائع الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

هتندم | مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة لمحمد مصيلحي

مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك.. اعرف السبب

عشيق قاتلة امها ببورسعيد كان نباشا.. تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة مشرفة العمال

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

كيد النسا.. تفاصيل إلقاء طفل من الطابق الثالث بسبب الغيرة في المنوفية

التنمية المحلية تعلن عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة

18 يوما | عطلات رسمية فى عام 2023 .. اعرفها

كريمة على الكعكة.. سر اقتراب روسيا من السيطرة على مدينة الملح الأوكرانية

توطين الوظائف.. قرار عاجل من الحكومة السعودية يصدم الوافدين بالمدينة المنورة

العين صابتهم.. خلافات غامضة بين جورجينا وكريستيانو رونالدو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين صابتهم.. خلافات غامضة بين جورجينا وكريستيانو رونالدو

تحركات مريبة وراء الكواليس.. ضغط أمريكي غريب على بريطانيا بسبب الأرجنتين

كان نائما بدورة المياه|تعرف على سنكلير لويس أول أمريكي يحصل على نوبل

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

فيديو

هبوط ارضي وابتلاع سيارة.. ماذا حدث في التجمع ليلا ؟

احذروا من حالة الطقس.. تفاصيل درجات الحرارة اليوم

تراجع الذهب 230 جنيها ومفاجأة في سعر الدولار بالبنوك.. خدمة خاصة

لا وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ