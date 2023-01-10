قفزة في الودائع النقدية بالإمارات.. وارتفاع الأصول الأجنبية

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 623.5 مليار درهم في أكتوبرالماضي، مقابل 577.4 مليار درهم في أكتوبر 2021.

وجاء نمو الودائع النقدية بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 46.1 مليار درهم.

الودائع شبه النقدية

وأشار المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات، إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 906.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 9.63%، مقابل 826.7 مليار درهم في أكتوبر 2021، بارتفاع يوازي 79.6 مليار درهم.

"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق.

الودائع الحكومية

وحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 429.4 مليار درهم في أكتوبرالماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 33.6% مقابل 321.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 108.1 مليار درهم.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 115.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.8% مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وتوزع النقد المصدر بواقع 16.1 مليار درهم للنقد بالبنوك و99.6 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أكتوبر الماضي.

القاعدة النقدية

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 3% لتصل إلى 468.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 455.1 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 13.7 مليار درهم.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 156.9 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، و74.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و115.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و121.6 مليار درهم حساب الاحتياطي.

الأصول الأجنبية للمصرف المركزي

ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس شهري بنسبة 0.41% إلى 426.03 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 424.3 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 1.73 مليار درهم.

وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 2.2% لتبلغ 246.42 مليار دهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 241.14 مليار درهم في سبتمبر 2022.

ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، إلى 121.49 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 1.44% مقابل 119.76 مليار درهم في سبتمبر 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 58.12 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 8.3%، لكنها زادت على أساس سنوي بنسبة 22.7% مقابل 47.36 مليار درهم في أكتوبر 2021.