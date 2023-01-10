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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 حالات يحظر فيها استبدال أو إعادة السلع والمنتجات.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون حماية المستهلك، عددا من الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك استبدال أو إعادة السلعة مرة أخرى، حيث نصت المادة  17 من القانون على أن للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

و  لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:- 

1-إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

 

 

 

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3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

قانون حماية المستهلك مستهلك حق الاستبدال السلع الاستهلاكية المستهلك

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