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رئيس التحرير
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رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف عقوبة مخالفة إعلان السعر الجبري للسلع |فيديو

أيمن حسام
أيمن حسام

كشف أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك عقوبة من يُخالف إعلان السعر الجبري للسلع أمام المواطنين.

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وأضاف "أيمن حسام" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن إعلان التسعير الجبري للسلع يأتي للسلع المعبأة فقط والتي تخرج من المصانع وليس علي المنتجات غير المُعبأة.

وتابع أيمن حسام أن غرامة مُخالفة إعلان السعر الجبري تكون 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحملات الخاصة بالجهاز اكتشفت اليوم محالاً تجارية في منطقة شعبية لديها 2 ماكينة كاشير واحدة منها بالسعر المعلن الحقيقي والثانية للبيع بسعر أغلي من المعلن.

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