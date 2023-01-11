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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث عند وضع بيض السمان على الشعر

بيض السمان
بيض السمان

أثار خبر بيع بيض السمان بسعر منخفض اهتمام الجميع حيث تم الاعلان عن بيع البيضة بسعر 80 قرش للواحدة و20 جنيه للكرتونة 

ومن المعروف أن البيض العادى كان يستخدم فى إعداد الطعام والحلوى وعلاج مشاكل الشعر والبشرة .. فهل يمكن استخدام بيض السمان فى التجميل؟

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وفى الحقيقة يمتلك بيض السمان فوائد صحية عديدة ويمكن استخدامه بأغراض تجميلية

وقدم موقع “stylecraze”  فوائد بيض السمان للشعر وطريقة استخدامه 

فوائد بيض السمان للشعر 

عند وضع بيض السمان على الشعر تحصل البصيلات على فوائد عديدة تجعل الشعر أقوى وأكثر نعومة حيث يحتوى على الزنك والحديد والسيلينيوم والأحماض الأمينية والفيتامينات A و B و C و E المفيدة لصحة الشعر وفروة الرأس ومنع تساقط الشعر.

 ويحتوي بيض السمان على مضادات الأكسدة و قد تساعد هذه في طرد الجذور الحرة السامة وتقليل تساقط الشعر والشيب المبكر، يمكنك تطبيق بيض السمان على شعرك لترطيبه كما يشيد البعض بفوائد بيض السمان فى علاج القشرة

بيض السمان
بيض السمان

طريقة استخدام بيض السمان كمصفف للشعر
سوف تحتاج

بيضة سمان واحدة (يمكنك استخدام المزيد من البيض حسب طول شعرك)
 

خطوات الوصفة

اخفقي بيض السمان وضعيه بالتساوي على شعرك ، من الجذور إلى الأطراف. تأكد من تغطية كل خصلة شعر.
اتركيه لمدة 15 دقيقة واغسل قناع الشعر بالماء البارد لتجنب "طبخ" البيض.
اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

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