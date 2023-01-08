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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

جربت المسكنات والقهوة
جربت المسكنات والقهوة .. افعل 7 أشياء للتخلص من الصداع

يعد الصداع من المشكلات الشائعة بين جميع الأشخاص ولكنه عادة لايستمر سوى دقائق أو ساعات قليلة ويزول بتناول المسكنات والشاي والقهوة.

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ولكن فى بعض الحالات تظل المعاناة من الصداع موجودة مهما أخذ الإنسان أدوية ومشروبات وأطعمة ويستمر لعدة أيام متواصلة. 

ويعرف هذا النوع من الصداع بـ صداع التوتر وهو منتشر بين جميع الأعمار ويحتاج لطريقة علاج مختلفة واتباع عادات معينة على مدار اليوم.


وذكر موقع “hopkinsmedicine”  أن أفضل علاج لهذا النوع من الصداع هو علاج السبب وتقليل تأثير التوتر على الجسم والسيطرة على الضغوط النفسية. 

الذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم
ممارسة الرياضة بانتظام كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل
تناول وجبات منتظمة دون تخطي أي منها ، وخاصة وجبة الإفطار
تجنب مسببات الصداع  مثل بعض الأطعمة وقلة النوم
الراحة في بيئة هادئة ومظلمة حسب الحاجة
إدارة الإجهاد العصبي من خلال اليوجا أو التدليك أو تمارين الاسترخاء الأخرى

في حالات نادرة يستمر الصداع رغم كل هذه العلاجات وفى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب واجراء عدة فحوصات لاكتشاف السبب الحقيق وأى مشكلة عضوية مرتبطة باستمرار هذا الألم.

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