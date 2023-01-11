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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرجة مسرحية "تقدر": استخدمنا الهولوجرام.. وأحد الأبطال: أول تجربة احترافية ليا

العرض المسرحي تقدر
العرض المسرحي تقدر

استضاف الإعلامي رامي رضوان أبطال العرض المسرحي "تقدر"، ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم ،بالتعاون مع وزارة الثقافة لإحياء المسرح المدرسي.

 

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إيهاب عبد الواحد: عرض تقدر يحمل رسالة مهمة للأطفال .. فيديو

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مقدم شخصية الملك أحمس في عرض تقدر: مسئولية كبيرة وبتول عرفة اكتشفتني

وقالت بتول عرفة مخرجة العرض المسرحي تقدر في حوارها في برنامج “ مساء دي إم سي ” المذاع على قناة “ دي إم سي”،:"  وزارة التعليم ابلغتني عن فكرة مبادرة المسرح المدرسي  وشعرت بسعادة كبيرة للعمل على هذه المسرحية ".

 

 وأضافت بتول عرفة :"  احنا بنخاطب جيل قاعد مع التكنولوجيا والسوشيال ميديا "، مضيفة:" تم استخدام التقنيات الحديثة مثل الهولوجرام في العرض المسرحي تقدر ".

 

 وتابعت بتول عرفة :"   فكرة المسرحية قامة على 7 أطفال لديهم أحلام يسعون إلى تحقيقها وكل نجم مشارك في العرض  المسرحي يتحدث عن رموز في المجتمع حققت نجاحات كثيرة في حياتهم ".

 

ومن جانبه قال إسلام خال أحد المشاركين في مشرحية تقدر:" العرض المسرحي تقدر  هو أول تجربة احترافية لي وقبل ذلك كنت أشارك في مسرحيات في الجامعة ".

 

وتابع إسلام خالد :" كان نفسي يكون عندي مسرح في المدرسة وده مكنش موجود ومن هنا تأتي أهمية المسرح المدرسي لاكتشاف المواهب"، مضيفا:"  كنت بعمل شخصية الملك أحمس في المسرحية".

 

تقدر العرض المسرحي تقدر وزارة التعليم المسرح المدرسي اخبار التوك شو

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