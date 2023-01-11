كواليس مفاجئة في أزمة أيمن الرمادي مع أسوان.. استقال ثم تراجع

قال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان، إنه يُشفق على لاعبي الفريق خاصة وأنه كانوا رجالًا يستحقون التقدير والاحترام، في ظل تحملهم المشقة المستمرة.

وأضاف الرمادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يخاف على لاعبي أسوان من المستقبل، خاصة وأن أدوارهم في المباريات التي يخوضها الفريق بشكل مميز بفضل اللاعبين، بينما دوره هو لا يتعدى الـ10 %.

وأشار إلى أن أداء أسوان تميز بالشجاعة والمتعة الفترة الأخيرة، رغم أنه كان يتمنى دعم الفريق في الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدًا أنه طلب تحديد ميزانية لصفقات يناير وحدد المراكز المطلوب تدعيمها.

وأكد مدرب أسوان، أنه فوجئ برد فعل من إدارة أسوان، غير مناسب للمرحلة الحالية، رغم إشفاقه عليهم، والتأكيد على عدم تقصيرهم، موضحًا أن السفر والتنقلات هلاك ومجهد للغاية للاعبين وطلبت التدعيم.

واستطرد أيمن الرمادي، أن هناك صراع داخلي بينه وبين نفسه بسبب جمهور أسوان الذي فضل الاستمرار على رأس القيادة الفنية من أجل عيونهم، مشددًا أنه سيسافر إلى أسوان صباح الأربعاء، للاستمرار في منصبه، رغم قلقه من المستقبل.

واختتم تصريحاته، أنه يحترم جمهور أسوان للغاية، لذلك كان واضحًا في مطالبه من الإدارة، مؤكدًا استعداده للتنازل عن هذا الشهر، لكنه سيرحل عن أسوان إذا لم تنفذ مطالبه، مع عدم الموافقة على العمل مع أي نادي مصري، في الفترة المقبلة.