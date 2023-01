إطلالة مختلفة.. جيسيكا تشاستين ترتدي كمامة بـ«الترتر» في حفل جوائز جولدن جلوب|شاهد

1/11/2023 2:26:16 AM

الأربعاء 11/يناير/2023 - 02:26 ص 1/11/2023 2:26:16 AM

تألقت الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين بإطلالة مختلفة على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80 المقامة حاليًا بلوس أنجلوس، وظهرت مُرتدية كمامة مرصعة بـ «الترتر».

وتنافس جيسيكا تشاستين على جائزة أفضل ممثلة في عمل قصير، عن دورها في مسلسل George and Tammy، وتُعد حاليًا من أبرز نجمات هوليوود.

وحرصت الممثلة جيمي لي كرتيس على تلبية دعوة رابطة هوليوود للصحافة، وحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، المقامة حاليًا بأحد فنادق لوس أنجلوس، وسط غياب النجوم حتى الآن.

ويقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، في لوس أنجلوس، وسط حالة من التكهنات عن حضور النجوم للحدث السنوي بعد المقاطعة الشهيرة له العام الماضي.

أفضل ممثلة في عمل قصير

جيسيكا تشاستين, George and Tammy

جوليا جارنر, Inventing Anna

ليلي جيمس, Pam and Tommy

جوليا روبرت, Gaslit

أماندا سايفريد, The Dropout

أفضل ممثل مساعد في عمل قصير

موراي أبراهام , The White Lotus

دومسنال جليسون , The Patient

سيث روجن, Pam and Tommy

أفضل ممثلة مساعدة في عمل قصير

جينيفر كوليدج, The White Lotus

كلير دانس, Fleishman Is in Trouble

ديزي إجار جونز, Under the Banner of Heaven

نيسي ناش بيتس, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

أوبري بلازا, The White Lotus