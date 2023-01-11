إطلالة مختلفة.. جيسيكا تشاستين ترتدي كمامة بـ«الترتر» في حفل جوائز جولدن جلوب|شاهد

تألقت الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين بإطلالة مختلفة على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80 المقامة حاليًا بلوس أنجلوس، وظهرت مُرتدية كمامة مرصعة بـ «الترتر».
وتنافس جيسيكا تشاستين على جائزة أفضل ممثلة في عمل قصير، عن دورها في مسلسل George and Tammy، وتُعد حاليًا من أبرز نجمات هوليوود.
وحرصت الممثلة جيمي لي كرتيس على تلبية دعوة رابطة هوليوود للصحافة، وحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، المقامة حاليًا بأحد فنادق لوس أنجلوس، وسط غياب النجوم حتى الآن.
ويقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، في لوس أنجلوس، وسط حالة من التكهنات عن حضور النجوم للحدث السنوي بعد المقاطعة الشهيرة له العام الماضي.
أفضل ممثلة في عمل قصير
جيسيكا تشاستين, George and Tammy
جوليا جارنر, Inventing Anna
ليلي جيمس, Pam and Tommy
جوليا روبرت, Gaslit
أماندا سايفريد, The Dropout
أفضل ممثل مساعد في عمل قصير
موراي أبراهام , The White Lotus
دومسنال جليسون , The Patient
سيث روجن, Pam and Tommy
أفضل ممثلة مساعدة في عمل قصير
جينيفر كوليدج, The White Lotus
كلير دانس, Fleishman Is in Trouble
ديزي إجار جونز, Under the Banner of Heaven
نيسي ناش بيتس, Monster: The Jeffrey Dahmer Story
أوبري بلازا, The White Lotus