ريعو: نجم بالزمالك منعني من دخول النادي قبل دفع 50 ألف جنيه

كشف محمد ريعو لاعب الاتحاد السكندرى السابق، كواليس صادمة عن منع أحد لاعبي الزمالك الحاليين، له من دخول القلعة البيضاء، قبل دفع مبلغ مالي كبير، لارتداء القميص الأبيض.

وقال ريعو، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن لاعب كان يجاوره في المنتخب الأولمبي قبل الاعتزال، بينما اللاعب المُشار إليه مازال مستمرا حتى الآن في الملاعب، منعه من دخول الزمالك.

وأضاف ريعو: «اللاعب أقسم لي بعدم دخول الزمالك قبل دفع 50 ألف جنيه له، وهو السبب في حرماني من اللعب بنادي الزمالك، رغم أنه على المستوى الشخصي يتواصل معي على فترات».

وأشار محمد ريعو، إلى أنه التقى مع اللاعب الذي -رفض ذكر اسمه- من فترة قريبة، وذكره بالموقف وقتها حيث قال مازحًا: «ها دفعت الـ50 ألف جنيه ولا لأ».