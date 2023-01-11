تفاصيل صفقة انتقال مروان عطية لـ الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مروان عطية لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري السابق اجتاز الاختبار الطبي الذي خضع له أمس الثلاثاء بمعرفة النادي الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" عبر قناة "تن" :"وقع مروان عطية لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري اليوم على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير الجاري مقابل 22 مليون جنيه وإعارة محمد محمود وعمار حمدي حتى نهاية الموسم الجاري".

مروان عطية والأهلي

واختتم "فاروق": "مروان عطية صفقة قوية للنادي الأهلي في خط الوسط مع عمرو السولية والمالي أليو ديانج وحمدي فتحي ".