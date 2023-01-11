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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد في الدوري

الزمالك
الزمالك

يُواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، في إطار الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، على البدء بتشكيل مكون من:

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: محمد عواد 

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، محمد عبدالغني

خط الوسط: إمام عاشور، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى زيزو.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الاتحاد الدوري جيسوالدو فيريرا تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد

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