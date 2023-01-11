تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد في الدوري

يُواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، في إطار الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، على البدء بتشكيل مكون من:

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، محمد عبدالغني

خط الوسط: إمام عاشور، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى زيزو.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.