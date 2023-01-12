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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب ينظر مشروع قانون تعديل هيئة الشرطة الأحد المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاسبوع المقبل، حيث يناقش المجلس يوم الاحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

كما يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2022.

وكذلك يناقش المجلس تقرير لجانه حول طريقة إقرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصـادر عام 2010 ، والصـادر بهـا قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022.

كما يناقش المجلس تقارير لجانه عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022.

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