ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بالفوز على فالنسيا بركلات الجزاء

حجز ريال مدريد مقعدًا في نهائي كأس السوبر الإسباني، بانتصاره على فالنسيا بـ 4 ركلات مقابل 2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي في نصف النهائي.

هدف المباراة الأول جاء لـ ريال مدريد، سجله كريم بنزيما في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ليهدي فريقه التقدم.

وعادل البرازيلي صامويل لينو التعادل لـ فالنسيا في الدقيقة 46 من متابعة للكرة العرضية المرسلة من لاتو من الجهة اليسرى، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية ظل التعادل قائمًا رغم محاولات الفريقين، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز.

وفي ركلات الجزاء، أهدر كوميرت ثاني ركلات فالنسيا، فيما تصدى كورتوا للركلة الخامسة من جايا، ليقود فريقه للمباراة النهائية في انتظار الفائز من موقعة برشلونة وبيتيس.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - كريم بنزيما

وأُقيمت مباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.