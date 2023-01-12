تسريبات وصور جديدة لـ سلسلة A من هواتف سامسونج

تركز وسائل الإعلام المختلفة على حدث إطلاق شركة سامسونج لسلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S23 الفلاج شيب الرائد ولكن هذه ليسة السلسلة الوحيدة التي تستعد لإطلاقها، هناك السلسة A للفئة المتوسطة ذات الأسعار المعقولة وهي الأكثر انتشارا.

وفقا لموقع gsmarena لم تقدم Samsung Galaxy عرضا رسميا لشكل هواتف A-series ولكن شارك Evan Blass بعض الصور الغير رسمية لجهازي Galaxy A34 و Galaxy A54 - وهما هاتفان رئيسيان من سامسونج من المقرر إطلاق الجيل الجديد خلال عام 2023 وتحديدا 18 يناير في الهند. تم عرض كلا الهاتفين في تسريبات سابقة لذلك لدينا فكرة قوية عما يمكن توقعه.

Galaxy A54

سيكون Galaxy A34 الـ 5G بمواصفات متطابقة تقريبًا إلى سابقه مع شاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة وجودة FHD + مع معدل تحديث 90 هرتز ومعالج Exynos 1280 بتكنولوجيا الـ 5 نانو، مقترن بذاكرة وصول عشوائي إما 6 أو 8 جيجبايت رام مع مساحة تخزين إما 128 أو 256 جيجابايت روم مع واجهة مستخدم OneUI 5 التي تعمل مع نظام تشغيل أندرويد 13.

Galaxy A54

من المتوقع أن يحزم سامسونج Galaxy A34 بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة داعم للشحن السريع بقوة 25 وات، بينما سيكون إعداد الكاميرات الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكيل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكيل، وحاصل على شهادة IP67 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار.

من المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج Galaxy A54 مع شاشة + AMOLED مقاس 6.6 بوصة تقدم جودة FHD مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودرجة سطوع 800 شمعة في المتر مربع، ومعالج Exynos 1380 ثماني النواة تردد 2.4 جيجا هرتز، مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي إما 8 أو 8 جيجابايت رام و مساحة تخزين داخلي 128 أو 256 جيجابايت روم.

سيحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، وبطارية 5100 مللي أمبير مع شحن 25 وات ومقاومة الغبار / الماء IP67.