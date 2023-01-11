عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Samsung Galaxy S21+ 5G في سلطنة عمان

Samsung Galaxy S21+
Samsung Galaxy S21+ 5G

بالرغم من مرور فترة على إصدار سلسلة سامسونج جلاكسي إس 21، فإنها لازالت تنافس بقوة، خاصةً جوال Samsung Galaxy S21+ 5G الذى يعد مناسباً للكثيرين من مستخدمي الجوالات الذكية الرائدة.

يصل سعر جوال Samsung Galaxy S21+ 5G فى سلطنة عمان لسعة 128 جيجابايت 290 ريال عماني، و سعة 256 جيجابايت مقابل 439 ريال.

يأتى جوال Samsung Galaxy S21+ 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

سعر جوال Samsung Galaxy S21+ 5G فى سلطنة عمان

يعمل جوال Samsung Galaxy S21+ 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 660.

يطرح جوال Samsung Galaxy S21+ 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع مع سعة تخزين داخلية 128و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم جوال Samsung Galaxy S21+ 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

سعر جوال Samsung Galaxy S21+ 5G فى سلطنة عمان

بينما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S21+ 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يمتلك جوال Samsung Galaxy S21+ 5G على بطارية قوية سعة 4800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S21+ 5G في 6 ألوان هي أسود الفانتوم، سيلفر الفانتوم، فيوليت الفانتوم، وردي الفانتوم ، الذهبي الفانتوم، والأحمر الفانتوم.

سعر جوال Samsung Galaxy S21+ 5G فى سلطنة عمان
سامسونج جلاكسي جلاكسي اس 21 Samsung Galaxy Samsung Galaxy S21 5G عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

تخفيف الأعباء عن المواطن.. تحركات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة الأزمات العالمية

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

مفاجأة.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب منتخب إسبانيا

تعادل جديد| تعليق صادم من خالد الغندور يخص الزمالك أمام الاتحاد السكندري

موضوعات متعلقة

أسعار جوال Samsung Galaxy S21 5G في البحرين

لو النور بيقطع فى البيت.. طريقة تشغيل الرواتر بدون كهرباء

أسعار جوالات Samsung Galaxy S21 Ultra 5G في قطر

سعر جوال Samsung Galaxy S22 5G في عمان

سعر جوالات Samsung Galaxy S22+ 5G فى البحرين

أسعار جوالات Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في الإمارات

أسعار جوال Samsung Galaxy Z Flip4 في الكويت

سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في السعودية

ترشيحاتنا

ازدراء للدين .. حظر إعلانات ألبوم نجمة عالمية شهيرة

وزير الطيران: مطار سفنكس مستعد لاستقبال الرحلات الدولية

عضو بـ الكونجرس يطالب بوقف المساعدات الأمريكية لـ إسرائيل

عاجل.. داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير الخارجية الأفغانية اليوم

ضبط 3 تماثيل أثرية مهربة في مطار القاهرة.. شاهد

أشياء يجب أن تعصي أهلك فيها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ما تتلسع.. وصفات تقضي على الحروق في ثانية

حجب أغنية نمبر 1 من يوتيوب..هل سرق محمد رمضان على وضعنا ؟

بفستان قصير.. ابنة غادة عبد الرازق تنشر صورة جديدة|شاهد

أصالة تثير جدلا بأنوثتها فى أحدث ظهور لها

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ