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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصحوبة برعد وبرق.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية

أمطار غزيرة تضرب
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة في مختلف أنحاء المدينة وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة، وأصوات الرعد وضوء البرق.

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات اليوم الخميس 12 يناير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

تعطيل الامتحانات بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

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وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية  اليوم  الخميس 12 من يناير .

الكلية البحرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية لتنمية القدرات والمهارات
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة.
ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

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