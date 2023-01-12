صفقة مروان عطية | سيناريست شهير ساخرًا من تعادل الزمالك أمام الاتحاد

علق المنتج والسيناريست محمد العدل على تعادل نادي الزمالك مع الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكتب المنتج الفني عبر حسابه علي فيسبوك "هل نعتبر التعادل ده جزء من صفقة مروان عطية ؟، اللعيبة مش قادرين يجروا يا ترى ليه ؟".



وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

بهذه النتيجة وصل الزمالك إلى النقطة 26 في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة.



يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز المقرر لها مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.