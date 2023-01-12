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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فضيحة داخل هايبر شهير على دائري المعادي.. ضبط أغذية فاسدة وهذا ماحدث

ضبط اغذيه فاسدة
ضبط اغذيه فاسدة

نفذ حي البساتين حملة تفتيشية استهدفت هايبر شهير بدائري المعادي ضمن حملات المرور على المحلات والأسواق بنطاق الحي برئاسة المهندسة حنان السيد سكرتير عام الحي.

واستهدفت الحملة تفتيش هايبر ماركت شهير على دائري المعادي واسفرت عن ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمي واغذية مجهولة المصدر والتى تعد فضيحة للمكان الشهير والموثوق ؛ وتم أخذ عينات لفحصها بمعرفه ادارة الطب البيطري وجاري المتابعة.


شارك في الحملة  كلا من الدكتورة هناء سيد مديرة الطب البيطري ومدحت عيسى مدير إدارة التموين و وائل محسن مراقب اول أغذية بمنطقة البساتين الطبية وادارات الحي المعنية .

جاء ذلك بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء خالد عبد العال المحافظ و المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بتكثيف الحملات المرورية على المحلات والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وابتزاز التجار للمواطنين.

 

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المعادي دائري المعادي المواد الغذائية الفاسدة مجهولة المصدر هايبر شهير الطب البيطري

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