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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اللبناني يطلق النار على مسيرة إسرائيلية

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة ، إن قواته أطلقت النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية للبنان ، وقال مصدر أمني إن الطائرة المسيرة لم تسقط.

وتحلق إسرائيل بانتظام طائرات عسكرية في الأجواء اللبنانية دون إذن لكن من النادر أن تستهدفها القوات، حسب وكالة رويترز الإخبارية.

وذكر بيان للجيش اللبناني أن دورية كانت تتفقد حادثة منفصلة في الجنوب عندما خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية ، مما دفع القوات للشروع في إطلاق النار باتجاهها.

وذكر بيان للجيش اللبناني أن دورية كانت تتفقد حادثة منفصلة في الجنوب عندما خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية ، مما دفع القوات للشروع في إطلاق النار باتجاهها.

وصرح الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه ليس على علم بمثل هذه التقارير.

واتفقت لبنان وإسرائيل في أكتوبر تشرين الأول على ترسيم حدودهما البحرية بعد سنوات من المحادثات بوساطة أمريكية. لا تزال حدود الأرض بين الاثنين متنازع عليها.

وفي ديسمبر الماضي ، قتل أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة عندما أطلقت النار على سيارته في جنوب لبنان ، حيث يسيطر حزب الله القوي المناهض لإسرائيل على الأمن.

الجيش اللبناني

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