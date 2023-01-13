عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأهيل المفرج عنهم بالعفو الرئاسي للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

محمد عزمى
محمد عزمى

كشف النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، آليات دمج وتأهيل المفرج عنهم ضمن قوائم العفو الرئاسي.

 

وقال محمد عزمى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن صالون دمج وتأهيل المفرج عنهم فى قوائم العفو الرئاسي يأتى فى سلسلة الصالونات التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الفترة الأخيرة حول القضايا التى يتم مناقشتها داخل الحوار الوطني.

 

وأضاف: "التنوع داخل التنسيقية ينعكس على ضيوف هذا الصالون"، لافتا: "الصالون ضم السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، والزميل أسامة بديع عضو التنسيقية، والمهندس عمر الجندى أحد الشباب المفرج عنهم".

 

وأشار إلى أن النقاش في الصالون كان مثمر للغاية حول قضية دمج المفرج عنهم، مضيفا: "السفيرة مشيرة خطاب تحدثت عن كيفية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

 

وأوضح أن كريم السقا تحدث أيضا عن لجنة العفو الرئاسي وكيفية تقبل الطلبات، والمعايير التي تنطبق على الحالات وغيرها، لافتا إلى الشباب يحتاج بعد الإفراج عنه فترة من الزمن أن يعود إلى عمله ودراسته وألا يجد أسرته تعانى من الأضرار، وأن يتقبل المجتمع هؤلاء الشباب المفرج عنهم لكي ليكونوا معاول للبناء وليس الهدم، وكيفية المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة وهذا هو التحدى الأساسى.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

السعودية تضع 4 شروط جديدة لـ الحج في 2023

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

ترشيحاتنا

رعد وبرق وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة

ولا أعرف مين سببها | سوسن بدر ترد على شائعة وفاتها

غرامة في انتظارك ..تحذير من استخدام الكهرباء في منزلك بهذه الطريقة

تطور خطير .. طفرة متغير أوميكرون الجديدة أسرع انتشارًا

ارسمي وردة السعادة واكسبي معنا.. ياسمين عز تطلق مسابقة الزوج المثالي الخيالي

يا حاجّة .. رسالة إعلامي لـ نهاد أبو القمصان بسبب صورتها بمكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أضرارا كارثية .. هؤلاء ممنوعون من اللبن الرائب

بعد الهجوم عليها بحفل الكويت.. شاهد فستان شيرين عبد الوهاب قبل التعديل

ملابس شتويه جريئة.. زوجة محمود العسيلي تستعرض جمالها.. شاهد

فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة

فيديو

بعقد يمتد حتى عام 2025.. كواليس وصول والد ميسي لـ السعودية للتفاوض مع الهلال

أمطار رعدية غزيرة وانخفاض شديد في الحرارة .. توقعات طقس اليوم

بمقدم 70 ألف جنيه.. فرصة للحصول على شقة بدار وسكن مصر وجنة

عنف وعصبية وعدائية.. مرصد الأزهر: الألعاب الإلكترونية تهدد 3 مليارات من أبنائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ