تأهيل المفرج عنهم بالعفو الرئاسي للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

كشف النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، آليات دمج وتأهيل المفرج عنهم ضمن قوائم العفو الرئاسي.

وقال محمد عزمى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن صالون دمج وتأهيل المفرج عنهم فى قوائم العفو الرئاسي يأتى فى سلسلة الصالونات التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الفترة الأخيرة حول القضايا التى يتم مناقشتها داخل الحوار الوطني.

وأضاف: "التنوع داخل التنسيقية ينعكس على ضيوف هذا الصالون"، لافتا: "الصالون ضم السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، والزميل أسامة بديع عضو التنسيقية، والمهندس عمر الجندى أحد الشباب المفرج عنهم".

وأشار إلى أن النقاش في الصالون كان مثمر للغاية حول قضية دمج المفرج عنهم، مضيفا: "السفيرة مشيرة خطاب تحدثت عن كيفية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأوضح أن كريم السقا تحدث أيضا عن لجنة العفو الرئاسي وكيفية تقبل الطلبات، والمعايير التي تنطبق على الحالات وغيرها، لافتا إلى الشباب يحتاج بعد الإفراج عنه فترة من الزمن أن يعود إلى عمله ودراسته وألا يجد أسرته تعانى من الأضرار، وأن يتقبل المجتمع هؤلاء الشباب المفرج عنهم لكي ليكونوا معاول للبناء وليس الهدم، وكيفية المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة وهذا هو التحدى الأساسى.

