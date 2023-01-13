كل حاجة جميلة.. شيرين تكشف تفاصيل جديدة بعد عودتها لـ حسام حبيب

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، لأول مرة، تفاصيل علاقتها بالفنان حسام حبيب، بعد عودتها له مؤخرا .



وقالت شيرين عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"حسام حبيب زي الفل وماشي معايا كويس ، وكل حاجة جميلة والعلاقة جيدة".

وتابعت شيرين عبدالوهاب ، أن :"مكنتش عارفة الناس كنت وحشاهم اوي كده ، وكنت خايفة اول الحفل، والجمهور اسعدني جدا ، وكان شئ فوق الخيال.

البوم جديد

وتابعت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، أن صحتي كويسة وفي تحضيرات لحفلات والبوم جديد كمان .



