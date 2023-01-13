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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كل حاجة جميلة.. شيرين تكشف تفاصيل جديدة بعد عودتها لـ حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، لأول مرة، تفاصيل علاقتها بالفنان حسام حبيب، بعد عودتها له مؤخرا .

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وقالت شيرين عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"حسام حبيب زي الفل وماشي معايا كويس ، وكل حاجة جميلة والعلاقة جيدة".

 

وتابعت شيرين عبدالوهاب ، أن :"مكنتش عارفة الناس كنت وحشاهم اوي كده ، وكنت خايفة اول الحفل، والجمهور اسعدني جدا ، وكان شئ فوق الخيال.

 

البوم جديد 

وتابعت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، أن صحتي كويسة وفي تحضيرات لحفلات والبوم جديد كمان .

 

شيرين شيرين عبدالوهاب عمرو أديب حسام حبيب الحكاية

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