بإطلالة شبابية .. غادة عبد الرازق تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بـ صور من احدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية جذابة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

ويذكر أن أكدت مصادر مقربة من الفنانة غادة عبد الرازق عودتها إلى زوجها مدير التصوير الشهير هيثم زنيتا، وذلك بعدما كانا قررا الانفصال خلال الفترة الماضية.

وكشفت المصادر أن الانفصال بين الفنانة غادة عبد الرازق ومدير التصوير هيثم زنيتا لم يكن رسميًّا، وقد عادت المياه الى مجاريها خلال الساعات الماضية.