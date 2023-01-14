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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات نادي سموحة لكرة السلة يواصلن التألق في دوري السوبر

سيدات نادي سموحة
سيدات نادي سموحة لكرة السلة يواصلن تألقهم في دوري السوبر

واصل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سموحة تألقه في المباراة التي أقيمت اليوم أمام فريق نادي البنك الأهلي حيث حقق الفوز بنتيجة ٧١/٨٢ وذلك في إطار مباريات الدور الأول من دوري السوبر لكرة السلة سيدات.

ووسط مباراة قوية وبرغم تعرقل الفريق في الشوط الأول والثاني حيث جاءت نتيجة الشوط الأول ٢٣/١٧ لصالح البنك الأهلي والشوط الثاني بنتيجة ٤١/٣٧ لصالح البنك الأهلي إلا ان سيدات نادي سموحة استطاعت بروح المثابرة والإصرار على الفوز أن ينهين الشوط الثالث لصالح نادي سموحة بنتيجة ٥٣/٦٣ وحسم الفريق المباراة لصالحه في الشوط الرابع بنتيجة ٧١/٨٢

وجاءت هذه النتائج المميزة بقيادة كابتن "عماد محمود" المدير الفنى، كابتن "مصطفى سكر" رئيس الجهاز الإداري، كابتن "هيثم رسلان" مدرب عام الفريق، كابتن "محمود يونس" مساعد مدرب، كابتن "جهاد سمير" مدير إداري، كابتن "مؤمن مصطفي" مدرب أحمال، دكتور "هايدي محمود " أخصائي إصابات، كابتن "شروق بدراوي" احصائي الفريق.
 

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