جريمة هزت الفيوم.. يخنق زوجته لشكه في سلوكها ويطلب لها الإسعاف

شهد درب الروبي بمدينة الفيوم جريمة قتل بشعة، بعد أن تجرد زوج يعمل منجدا من مشاعره وتخلص من زوجته بخنقها بيده حتى لفظت أنفاسها لشكه فى سلوكها، ثم أبلغ الإسعاف لنقلها إلى مستشفى الفيوم العام، مدعيا إصابتها بحالة أغماء واختناق وسقوطها على الأرض، وتظاهر بخوفه وحزنه عليها.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بالحادث.

تبين من تحريات المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم ، أن الزوج يعمل منجد وأنجبت زوجته منذ أيام طفل، فراوده الشك فى زوجته، وليلة الحادث قام بطرحها أرضا، ثم خنقها بوضع يده على فمها، حتى لفظت أنفاسها.

ولم يكتف بذلك بل اتصل بسيارة إسعاف الفيوم لنقلها إلى مستشفى الفيوم العام، مدعيا إصابتها بحالة إغماء وضيق فى التنفس، ليبعد الشبهة الجنائية عنه.

وكشف تقرير أطباء مستشفى الفيوم العام عن وجود خدوش فى وجه ورقبة الزوجة التى تبين وفاتها متأثرة بختق الزوج لها.

تمكن الرائد مصطفى قرني معاون مباحث قسم الفيوم من القبض على المتهم، وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم التى تولت التحقيق، بعد أن تم نقل جثمان الزوجة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.