عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص لاتهامه بسرقة فيلا في قصر النيل

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بسرقة فيلا 4 ايام على ذمه التحقيقات التي تجري معه في قصر النيل.

وكان نجح مباحث القاهرة، في كشف غموض سرقة محتويات فيلا، حيث تبين أن فرد أمن بالفيلا وراء ارتكاب الواقعة فتم ضبطه، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لوحدة مباحث الجمالية بقيام شخص بعرض قطع من الفضيات والأنتيكات والتحف للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على أصحاب محال بيع المشغولات الفضية.

بالإنتقال أمكن ضبطه وتبين أنه فرد أمن سابق بإحدى شركة الأمن من الجيزة، وعُثر بحوزته على مجموعة من الفضيات والتحف والأنتيكات "مجهوليــــــن المصـــــدر".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقة كمية من الفضيات والأنتيكات - 2 جهاز "لاب توب " من داخل مسكن إحدى السيدات بقصر النيل بأسلوب "كسر الشباك" نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بالفيلا محل الواقعة، وعلمه بأن قاطنيها غير متواجدين بها بصفة دائمة فاختمر فى ذهنه فكرة سرقتها وتمكن من دخولها وإرتكاب الواقعة ولاذ بالفرار، وعقب ذلك قام بالتصرف فى بعضها بالبيع لدى عملائه "حسنى النية " (3 من مالكى محال التحف والفضيات من الجيزة).

قصر النيل


وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف العملاء بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (المشغولات الفضية والأنتيكات المستولى عليها - جهاز "لاب توب") وبمواجهتهم بأقوال المتهم أيدوها ونفوا علمهم بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة .

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة وقررت بعدم إكتشافها واقعة السرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قصر النيل مباحث القاهرة لاب توب انتيكات الجمالية المشغولات إرتكاب الواقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

2080 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة.. شاهد

موضوعات متعلقة

حبس خادمة لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقة في النزهة

حدث ليلاً.. الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة ..فوائد صحية مذهلة لـ تدليك باطن القدمين.. أسعار الذهب اليوم .. رابطة الأندية تعلن مفاجأة بشأن موعد انتهاء الدوري

5 محافظات تشهد هطول أمطار غزيرة الآن على رأسهم القليوبية والإسكندرية

هيتحفظ .. محامٍ يكشف مفاجأة قانونية في البلاغ المقدّم ضد ياسمين عز

كيف أسقطت الرقابة الإدارية رئيس لجنة التصالح بالقاهرة برشوة المليون جنيه؟

ننفرد بأقوال عضو الرقابة الإدارية في اتهام رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة

غرفة النوم كلمة السر..أم العيال تنهي حياة زوجها بالاشتراك مع عشيقها..اعرف حكايتها

كانوا هيحتفلوا بالكريسماس.. تجديد حبس 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في مدينة نصر

ترشيحاتنا

حسني عبد ربه يحرض على رحيل مجلس إدارة الإسماعيلي

حقيقة إنسحاب بيراميدز من جميع البطولات وتصفية الاستثمارات في مصر

هونشي E-HS9 .. أفخم سيارة صينية تظهر في مصر

الرئيس الأوكراني: المعركة من أجل دونباس مستمرة ودون راحة أو توقف

صافرات الإنذار تدوي في أوكرانيا جراء القصف الروسي

دعاء النبي في قيام الليل.. 7 كلمات عظيمة تدرك بها حاجتك وتزيل همك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتدمر قلبك ..3 أطعمة شائعة يتناولها الملايين

ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين.. 3 أطعمة توقف عنها فورا

3 تمرات يوميا تحميك من أمراض غير متوقعة.. تعرف عليها

الجرأة عنوان إطلالات النجمات على ريد كاربت حفل جوائز اختيارات النقاد.. صور

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ