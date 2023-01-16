ضبط شخص لاتهامه بسرقة فيلا في قصر النيل

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بسرقة فيلا 4 ايام على ذمه التحقيقات التي تجري معه في قصر النيل.

وكان نجح مباحث القاهرة، في كشف غموض سرقة محتويات فيلا، حيث تبين أن فرد أمن بالفيلا وراء ارتكاب الواقعة فتم ضبطه، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لوحدة مباحث الجمالية بقيام شخص بعرض قطع من الفضيات والأنتيكات والتحف للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على أصحاب محال بيع المشغولات الفضية.

بالإنتقال أمكن ضبطه وتبين أنه فرد أمن سابق بإحدى شركة الأمن من الجيزة، وعُثر بحوزته على مجموعة من الفضيات والتحف والأنتيكات "مجهوليــــــن المصـــــدر".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقة كمية من الفضيات والأنتيكات - 2 جهاز "لاب توب " من داخل مسكن إحدى السيدات بقصر النيل بأسلوب "كسر الشباك" نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بالفيلا محل الواقعة، وعلمه بأن قاطنيها غير متواجدين بها بصفة دائمة فاختمر فى ذهنه فكرة سرقتها وتمكن من دخولها وإرتكاب الواقعة ولاذ بالفرار، وعقب ذلك قام بالتصرف فى بعضها بالبيع لدى عملائه "حسنى النية " (3 من مالكى محال التحف والفضيات من الجيزة).

قصر النيل



وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف العملاء بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (المشغولات الفضية والأنتيكات المستولى عليها - جهاز "لاب توب") وبمواجهتهم بأقوال المتهم أيدوها ونفوا علمهم بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة .

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة وقررت بعدم إكتشافها واقعة السرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.