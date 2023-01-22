عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات علي بيلاروسيا

الأتحاد الأوروبي
الأتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات علي بيلاروسيا

ناقش الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، فرض عقوبات على بيلاروسيا، بما في ذلك إمكانية فرض حظر كامل على توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى البلد.

ووفقا لمحطة RMF الإذاعية، فإن ألمانيا الآن، وبدعم من دول أخرى، تعارض فكرة التزامن الكامل للعقوبات البيلاروسية مع العقوبات الروسية، ويجادلون بأنه طالما لم تنضم القوات المسلحة البيلاروسية بشكل مباشر إلى الصراع الأوكراني، فمن الضروري إظهار الاختلاف مع العقوبات المناهضة لروسيا.

وحسب صحفي من محطة RMF، تجري مناقشة الحظر الكامل على الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقول المحطة الإذاعية، إن بيلاروسيا يمكنها حتى الآن إحضار بعض الأسلحة من الغرب ثم نقلها إلى روسيا.

وذكرت الإذاعة، أن من بين العقوبات المحتملة، فرض حظر على تصدير الإلكترونيات أو الأجهزة المنزلية أو السلع الكمالية من الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا، والتي لا تزال تستوردها.

وأبلغت مصادر من المفوضية الأوروبية، أنه سيتم فرض عقوبات على البنوك البيلاروسية، لأن الروس يذهبون إلى مينسك لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.

الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بيلاروسيا مينسك المفوضية اتحاد الأوروبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

هبوط أسعار الذهب.. والجرام يخسر 70 جنيها

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

ترشيحاتنا

ماكرون : إرسال دبابات لأوكرانيا يجب ألا يعرض أمن فرنسا للخطر

رسميا.. فيلم Avatar يتخطى 2 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي

حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما؟.. الإفتاء تجيب

شهر رجب .. 8 طاعات بسيطة فضلها عظيم احرص عليها هذه الليلة

وزير الخارجية الأسبق: المواجهة الأمريكية الصينية لن تكون عسكرية

بعد ثلاثية الأهلى..مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الكوارع بالطماطم فى الفرن

مبلغ صادم.. سعر خيالي لفستان منى زكي في حفل joy awards

خلت عيالها يروقوا البيت.. بلوجر تثير الجدل بطريقة فريدة لتربية الأطفال

مش بس المواقف الصعبة .. أسباب غير معروفة لـ الاكتئاب

فيديو

يصل لـ 1050جنيها..التفاصيل الكاملة لمعاش الطفل|الشروط والأوراق المطلوبة

تسميم والدتها وسر طلاقها وموقفها من أدوارها الجريئة..ماذا قالت سهير رمزي؟ فيديوجراف

الطبق بـ 60 جنيها .. مفاجأة في أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان

لقاءات خاصة مع نجوم حفل جوائز Joy awards

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ