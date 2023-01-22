الأتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات علي بيلاروسيا

ناقش الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، فرض عقوبات على بيلاروسيا، بما في ذلك إمكانية فرض حظر كامل على توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى البلد.

ووفقا لمحطة RMF الإذاعية، فإن ألمانيا الآن، وبدعم من دول أخرى، تعارض فكرة التزامن الكامل للعقوبات البيلاروسية مع العقوبات الروسية، ويجادلون بأنه طالما لم تنضم القوات المسلحة البيلاروسية بشكل مباشر إلى الصراع الأوكراني، فمن الضروري إظهار الاختلاف مع العقوبات المناهضة لروسيا.

وحسب صحفي من محطة RMF، تجري مناقشة الحظر الكامل على الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقول المحطة الإذاعية، إن بيلاروسيا يمكنها حتى الآن إحضار بعض الأسلحة من الغرب ثم نقلها إلى روسيا.

وذكرت الإذاعة، أن من بين العقوبات المحتملة، فرض حظر على تصدير الإلكترونيات أو الأجهزة المنزلية أو السلع الكمالية من الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا، والتي لا تزال تستوردها.

وأبلغت مصادر من المفوضية الأوروبية، أنه سيتم فرض عقوبات على البنوك البيلاروسية، لأن الروس يذهبون إلى مينسك لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.