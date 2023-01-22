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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة ورجل من تكساس.. 6 محاضر جديدة تلاحق البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب

صدى البلد

تقدمت نهى نجيب، المحامية عن ضحايا البلوجر هدير عاطف، بـ 6 محاضر إلي نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، بينهم أمريكيان"رجل وسيدة".

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وأكدت، المحامية نهى نجيب أنها تقدمت بطلب تحرير 6 محاضر اليوم إلي نيابة الأموال العامة ومن بين تلك المحاضر"سيدة ورجل" من ولاية تكساس.

 توظيف أموال

وأوضحت المحامية نهى نجيب، أن البلوجر هدير عاطف، تواجه الاتهامات الاتية: تهمة تداول عملات وتوظيف أموال و إنشاء شركة بدون ترخيص، دعوة الجمهور لتوظيف أموالهم بدون حق، و التحفظ على أموال الجمهور بدون اعطائهم الفوائد المقررة، و انشاء مسابقات وهمية بدون خضوعها لوزارة التضامن الاجتماعي.

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حقيقة إخلاء سبيل هدير عاطف

وقدم محامي البلوجر هدير عاطف طلبا إلي جهات التحقيق بإخلاء سبيل موكلته على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بتداول عملات وتوظيف أموال و إنشاء شركة بدون ترخيص.

 

قرار منع من التصرف 

وقررت جهات التحقيق اليوم رفض طلب محامي هدير عاطف، وتجديد حبس المتهمة 45 يوماً على ذمة التحقيقات،كما قررت النيابة منع المتهمة من التصرف في أموالها.

نيابة الشؤون الاقتصادية

وقررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس، إحالة قضية البلوجر هدير عاطف المتهمة بالنصب والاحتيال وتلقي الأموال، بالاشتراك مع طليقها بلال، وشقيقه تامر وزوجته هاجر، إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.

 

تفاصيل القضية 

كانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

أموال بلغت أكثر من مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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