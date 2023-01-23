حبس عمرو رضوان شريك البلوجر هدير عاطف بتهمة ترويج العملة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم عمرو رضوان شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.

تفاصيل القضية

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

حقيقة إخلاء سبيل هدير عاطف

و قدم محامي البلوجر هدير عاطف طلبا إلي جهات التحقيق بإخلاء سبيل موكلته على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بتداول عملات وتوظيف أموال و إنشاء شركة بدون ترخيص.

وقررت جهات التحقيق اليوم رفض طلب محامي هدير عاطف، وتجديد حبس المتهمة 45 يوماً على ذمة التحقيقات،كما قررت النيابة منع المتهمة من التصرف في أموالها.

نيابة الشؤون الاقتصادية

وقررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس، إحالة قضية البلوجر هدير عاطف المتهمة بالنصب والاحتيال وتلقي الأموال، بالاشتراك مع طليقها بلال، وشقيقه تامر وزوجته هاجر، إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.