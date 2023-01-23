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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول روسي يكشف مصير عمل السفيرة الأمريكية لدى موسكو

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية لدى روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو لين تريسي ستصل إلى روسيا في الأيام المقبلة.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ريابكوف للصحفيين "سيصل السفير الأمريكي الجديد للبلاد في الايام المقبلة".

وأضاف أن مناقشة القضايا الإشكالية بين روسيا والولايات المتحدة بما في ذلك عمل البعثات الدبلوماسية، ستستمر في عهد الدبلوماسية الجديدة لدى موسكو.

وأوضح أن الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأمريكية لا يسمح بعقد اجتماع لمناقشة معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية.

ولفت ريابكوف، إلى أن أعداء روسيا يزيدون المخاطر في أوكرانيا من خلال تسليم الأسلحة.

وكان فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي، حذر في وقت سابق، من أن إمداد الغرب لأوكرانيا بأسلحة هجومية لشن ضربات على الأراضي الروسية يهدد بـ "كارثة عالمية".

وأضاف فولودين في تصريحات له بثها موقع قناة “آر تي” الروسية، أنه "في حال أمدت الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أوكرانيا بأسلحة هجومية، لمهاجمة المدن الروسية، ومحاولة الاستيلاء عليها، فإن الرد الروسي سيكون موجعا".

وأوضح أن "الولايات المتحدة وحلفاءها، وتحديدا فرنسا وألمانيا، يقودون العالم نحو حرب ستكون مختلفة تماما عما هي عليه اليوم"، مؤكدا على "ضرورة إدراك المسؤولين الغربيين لمسؤولياتهم تجاه شعوبهم، وخطورة قراراتهم التي ستنتهي بمأساة عالمية"، مشيرا إلى التفوق التكنولوجي للأسلحة الروسية.

روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا نائب وزير الخارجية الروسي

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