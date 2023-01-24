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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني بشرق الأقصر

الكشف عن أول مدينة
الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة بشرق الأقصر

نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسمى أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري أهمية الكشف، حيث كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر، والتي تعد امتدادا لمدينة طيبة القديمة، مشيرًا إلى أنه خلال أعمال الحفر الأثري عثرت البعثة على عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز.

وأعرب عن سعادته بما أسفرت عنه حفائر هذا الموسم، مشيرا إلى أنه موسم مبشر للغاية، وأن البعثة سوف تستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود للكشف عن المزيد من أسرار هذه المدينة.

من جانبه، قال الدكتور فتحي ياسين، مدير عام آثار مصر العليا، إنه عثر داخل  برجي الحمام المكتشفين عن العديد من الأواني الفخارية التي كانت تستخدم كأعشاش للحمام، والتي أوضحت الدراسات الأولية أنه بدأ استخدامها بدءا من العصر الروماني.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة بدأت استكمال أعمال الحفائر هذا الموسم بمنطقة بيت أندراوس في سبتمبر 2022، وأنها عثرت خلال  مواسم حفائرها السابقة على عدد من الأحفورات والمسارج من العصر البيزنطي، بالإضافة إلى مجموعة من العملات البرونزية الرومانية، وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم، وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.
 

البعثة الأثرية المصرية الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني الأقصر محافظة الاقصر مصر

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