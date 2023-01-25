فتح تحقيق بعمل إرهابي.. تطورات جديدة بشأن الهجوم على كنيسة في إسبانيا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأنه تم فتح تحقيق بوقائع إرهابية بعد الهجوم الذي وقع بسلاح أبيض في كنيسة إسبانية.

وذكر مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس"، ان مساعد كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا قتل وأصيب كاهن، في هجوم رجل بسيف "ساموراي" عليها.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان مقتضب "قبل الساعة الثامنة مساء بقليل، نفذ شخص هجوماً بسلاح أبيض، فقتل شخصًا وأصاب آخرين في في مقاطعة قادس".

كما تابعت "أوقف المهاجم ووضع قيد الحجز في عهدة الشرطة الوطنية الإسبانية".

ولفتت إلى أن الضحية قتل خارج كنيسة سان إيسيدرو بينما أصيب الشخص الآخر داخل الكنيسة.

وذكرت صحيفة "آل موندو" أن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن منفذ هجوم الطعن من شمال أفريقيا.